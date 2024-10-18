Korkunç kaza anı kamerada: Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Balıkesir Bandırma’dan Kapadokya’ya gezi için çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada çok sayıda ölü ve yaralı var... Kaza anına dair görüntüler de ortaya çıktı.

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