  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Korkunç kaza anı kamerada: Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Korkunç kaza anı kamerada: Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Güncelleme:

Balıkesir Bandırma’dan Kapadokya’ya gezi için çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada çok sayıda ölü ve yaralı var... Kaza anına dair görüntüler de ortaya çıktı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Türkiye'de kilosu 320 bin TL'lik mis kokulu hasat başladı
Türkiye'de kilosu 320 bin TL'lik mis kokulu hasat başladı
Sokak ortasında korkunç cinayet kamerada
Sokak ortasında korkunç cinayet kamerada
Vücudunda kesikler ve yanıklar olduğu belirlenen bir ceset bulundu
Vücudunda kesikler ve yanıklar olduğu belirlenen bir ceset bulundu
Kırmızı bültenli bir DEAŞ'lı daha Türkiye'de yakalandı
Kırmızı bültenli bir DEAŞ'lı daha Türkiye'de yakalandı
Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Canlı yayında ''siz dahil hiçbir CHP'li domuz bağını hak etmiyor'' dedi, ortalık karıştı
Canlı yayında ''siz dahil hiçbir CHP'li domuz bağını hak etmiyor'' dedi, ortalık karıştı
Hoşgeldin kış: Bir ilimiz güne bembeyaz başladı
Hoşgeldin kış: Bir ilimiz güne bembeyaz başladı
Muğla'da 3 ayrı noktada birden orman yangını: Evler tahliye edildi
Muğla'da 3 ayrı noktada birden orman yangını: Evler tahliye edildi
Down sendromlu çocuğun ağzını koli bandıyla bantladılar
Down sendromlu çocuğun ağzını koli bandıyla bantladılar