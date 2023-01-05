Anasayfa Video Galeriler Gündem Korkunç kaza! Araç dereye uçtu ölü ve yaralılar var Korkunç kaza! Araç dereye uçtu ölü ve yaralılar var 05 Ocak 2023 Perşembe Saat: 08:55 Güncelleme: 05 Ocak 2023 Perşembe 08:55 Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde dereye uçan araçta bir kişi hayatını kaybederken, biri ağır olmak üzere toplamda 3 yaralı hastaneye kaldırıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63b6664d94b9be588c4faaf3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Antalya'da gece yarısı korkutan patlama! Ortalık savaş alanına döndü Kılıçdaroğlu'ndan çok sert sözler: ''Aklınızı başınıza alın, size mi yedireceğiz bu Cumhuriyeti'' Galatasaray taraftarından İmamoğlu'na sevgi seli İstanbul'da eski eş dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı var! Çocuk tacizcisine dersini böyle verdi! Erdoğan seçim tarihi sorusuna bu yanıtı verdi Fatih Portakal Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı Beklenen kar gelmedi; İstanbul'un barajlarının hali ortaya çıktı! Kadın sürücü ortalığı birbirine katıp ambulans şoförünü bıçakladı