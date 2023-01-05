Korkunç kaza! Araç dereye uçtu ölü ve yaralılar var

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde dereye uçan araçta bir kişi hayatını kaybederken, biri ağır olmak üzere toplamda 3 yaralı hastaneye kaldırıldı.

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