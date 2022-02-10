Anasayfa Video Galeriler Gündem Korkunç kaza! Bina iş makinesinin üzerine devrildi! Korkunç kaza! Bina iş makinesinin üzerine devrildi! 10 Şubat 2022 Perşembe Saat: 11:40 Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir mahallede gerçekleştirilen bina yıkımı sırasında alt kolonun yıkılmasının ardından bina, iş makinesinin üzerine devrildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6204cf835267d834a97d3683" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cübbeli Ahmet açtı ağzını, yumdu gözünü: ''Ahirette görüşeceğiz'' AK Partili milletvekili zam yağmurunda sorumluyu buldu: CHP! Cem Küçük'ten AK Parti'ye ''şaşırtan'' tepki: ''Bezdirdiniz'' ''Köstebek'' hırsızlardan akıl almaz soygun İstanbul'da polis - şüpheli kovalamacasında bir kadın öldü Konya-Antalya karayolu trafiğe kapatıldı Ayşenur Arslan'ın canlı yayındaki sözlerine inceleme Beyaz TV'de ''bir garip'' canlı yayın: ''İhlas suresi okunmuş baklava yedirin'' Elon Musk'ın uzaydaki ''kayıp roketi'' görüntülendi