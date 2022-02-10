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Korkunç kaza! Bina iş makinesinin üzerine devrildi!

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir mahallede gerçekleştirilen bina yıkımı sırasında alt kolonun yıkılmasının ardından bina, iş makinesinin üzerine devrildi.

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