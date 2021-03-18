Anasayfa Video Galeriler Gündem Korkunç kaza: Genç kadın beton mikserinin altında kaldı Korkunç kaza: Genç kadın beton mikserinin altında kaldı 18 Mart 2021 Perşembe Saat: 17:00 Ümraniye’de bir vatandaş, ara sokaktan geçen seyir halinde olan bir beton mikserini fark etmeyerek altında kaldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60535d0c0dff26534c208943" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından inanılmaz sözler İmamoğlu'ndan şehitliğe Çanakkale Şehitleri ziyareti İstanbul'da testereli vahşet! Esnaf masa ve sandalyelerini yaktı! AKM inşaatında asma tavanın çökme anı kamerada Başkan Yavaş'tan Başkent’in yeşille anılmasını sağlayacak proje Kobra Murat canlı yayında peruğunu çıkardı Devlet Bahçeli: HDP bir daha açılmamak üzere kapatılmalı Türkiye'nin ''e-sporcu'' çocuklarının aylık kazançları dudak uçuklattı