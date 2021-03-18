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  4. Korkunç kaza: Genç kadın beton mikserinin altında kaldı

Korkunç kaza: Genç kadın beton mikserinin altında kaldı

Ümraniye’de bir vatandaş, ara sokaktan geçen seyir halinde olan bir beton mikserini fark etmeyerek altında kaldı.

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