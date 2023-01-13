Anasayfa Video Galeriler Gündem Korkunç kaza! Hurdaya dönen araçtan şans eseri kurtuldular Korkunç kaza! Hurdaya dönen araçtan şans eseri kurtuldular 13 Ocak 2023 Cuma Saat: 14:15 Güncelleme: 13 Ocak 2023 Cuma 14:15 Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ticari araçla çarpışan Tofaş marka otomobil pelte çıkarken, içerisindeki 2 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63c13d5396bed51d213be273" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kırılan dişi yüzünden kanser olduğunu öğrendi Türkiye'de bulunan 5 bin 500 yıllık tarih ortaya çıktı Karadeniz Gazını dağıtacak 2'nci hazne de denize indi Tekirdağ’da gölet kuruma noktasına geldi Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, itirafı mide bulandırdı İstanbul'da silahlı saldırı kamerada! Veliler sınıfı bastı, ortalık karıştı! Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı açılıyor Bakan Soylu, kırsaldan temizlenen terör örgütlerini açıkladı