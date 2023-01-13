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  4. Korkunç kaza! Hurdaya dönen araçtan şans eseri kurtuldular

Korkunç kaza! Hurdaya dönen araçtan şans eseri kurtuldular

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ticari araçla çarpışan Tofaş marka otomobil pelte çıkarken, içerisindeki 2 kişi yaralandı.

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