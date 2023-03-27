Anasayfa Video Galeriler Gündem Korkunç kaza kamerada: Araçtan fırlayan tekerlek, diğer araca takla attırdı Korkunç kaza kamerada: Araçtan fırlayan tekerlek, diğer araca takla attırdı 27 Mart 2023 Pazartesi Saat: 14:20 Güncelleme: 27 Mart 2023 Pazartesi 14:20 ABD'nin California eyaletinde seyir halinde giden bir araçtan fırlayan tekerlek, yandaki araca çarparak takla atmasına neden oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64217bf6addf8536c0019503" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'un burnunun dibindeki dev barajdan geriye bu kaldı Tasmasız köpek dehşetinde, köpeğin sahibinin hapsi istendi Mansur Yavaş, gençlere seslendi: ''Birlikte başaracağız!'' Kızılcık Şerbeti bu sefer de ateşli öpüşme sahnesiyle gündemde Fiyatını gören ''altın ya da dolar alacağıma onu alsaydım'' diyor Bodrum'da zabıtadan beyaz kum dökümüne müdahale Cezaevinden çıktı; iftar sofrasında dehşet saçtı! Emlakta dolandırıcıların yeni numarası bu oldu! Sakın kanmayın Deprem yıkamadı, dağdan kopan kayalar yıktı