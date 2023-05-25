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  4. Korkunç kaza kamerada: Minik çocuğa hem çarptı, hem ezdi!

Korkunç kaza kamerada: Minik çocuğa hem çarptı, hem ezdi!

Edirne’de yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpıp, üzerinden geçtiği 11 yaşındaki kız çocuğunun ağır yaralandığı korkunç kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

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