Anasayfa Video Galeriler Gündem Korkunç kaza kamerada: Minik çocuğa hem çarptı, hem ezdi! Korkunç kaza kamerada: Minik çocuğa hem çarptı, hem ezdi! 25 Mayıs 2023 Perşembe Saat: 14:00 Edirne’de yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpıp, üzerinden geçtiği 11 yaşındaki kız çocuğunun ağır yaralandığı korkunç kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/646f3fc9a0401a0ce40b8df3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir boşanma aşamasındaki kadın cinayeti daha: Sokak ortasında katletti! HDP ve YSP 2'nci tur kararını resmen açıkladı Ümit Özdağ: ''Depremzedeye parayla, Suriyeliye bedava... Böyle zulüm görülmedi'' Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu İstanbul'da kadınlara çirkin saldırı İstanbul'da yine indirim yine izdiham! Sinan Oğan sessizliğini bu şiirle bozdu Skandal! Kadın futbolcular tekme tokat saldırıya uğradı Burası Amazon Ormanları değil, Yalova!