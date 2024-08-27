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  4. Korkunç kaza kamerada: Otomobil kağıt gibi ikiye bölündü

Korkunç kaza kamerada: Otomobil kağıt gibi ikiye bölündü

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Kayseri'de meydana gelen korkunç kazada bir otomobil ikiye bölündü. Korkunç kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

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