Anasayfa Video Galeriler Gündem Korkunç kaza kamerada! Korkunç kaza kamerada! 09 Haziran 2023 Cuma Saat: 10:20 Güncelleme: 09 Haziran 2023 Cuma 10:20 Ankara'da elektrik direğine çarpan otomobildeki 13 yaşındaki çocuğun öldüğü, 17 yaşındaki sürücü ile 2 çocuğun yaralandığı kazanın cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6482d2c092466d26d5393623" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'un göbeğinde yabancı uyruklu dehşeti PKK'nın sözde istihbaratçısı sınırda yakalandı Esra Ezmeci'den sunucu Nur Viral'i utandıran tavsiye! ''Reklama gidelim'' Alev alan minibüsten kaçak yabancı uyruklu fışkırdı! Bir ilimiz daha sular altında! Sağanak sele dönüştü Turizm cennetinde dehşet! Köpekbalığı Rus turisti öldürdü İzmir'de korku dolu saatler... Gece gündüze döndü Fransa'da kan donduran görüntüler! Parkta çocuklara bıçakla saldırdı Çağatay Akman eski sevgilisinden şikayetini geri aldı