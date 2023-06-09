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Korkunç kaza kamerada!

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Ankara'da elektrik direğine çarpan otomobildeki 13 yaşındaki çocuğun öldüğü, 17 yaşındaki sürücü ile 2 çocuğun yaralandığı kazanın cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

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