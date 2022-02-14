  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Korkunç kaza kamerada! Yayaların arasına böyle daldı

Korkunç kaza kamerada! Yayaların arasına böyle daldı

Bursa'da fren yerine gaza basan acemi sürücü, yol kenarında yürüyen yayaların arasına daldı. 4 kişi yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İşte gerçek aşk! Hiç bir yerde aramayın; Türkiye'de bulundu!
Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elenen yarışmacı şoke etti
KDV indirimi başladı! Sepette 14 lira 55 kuruşluk fark oluştu
YÖK Başkanı'ndan sınavsız üniversite açıklaması
Erdoğan'dan KDV indirimi açıklaması: ''Şiddetli ceza uygulayacağız''
Bilim Kurulu Üyesi Turan: ''Virüs değişiyor, tekrarlayan aşılamalar gerekebilir''
Üniversiteliler TOGG'a rakip oldu: 8 ayda elektrikli araç ürettiler
Gaziantep'te eylem hazırlığındaki 8 PKK'lı yakalandı
Bilim Kurulu üyesi Özlü ''virüsün geleceğini'' açıkladı