Anasayfa Video Galeriler Gündem Korkunç kaza kamerada! Yayaların arasına böyle daldı Korkunç kaza kamerada! Yayaların arasına böyle daldı 14 Şubat 2022 Pazartesi Saat: 15:10 Bursa'da fren yerine gaza basan acemi sürücü, yol kenarında yürüyen yayaların arasına daldı. 4 kişi yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/620a46ba149c03186507a093" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İşte gerçek aşk! Hiç bir yerde aramayın; Türkiye'de bulundu! Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elenen yarışmacı şoke etti KDV indirimi başladı! Sepette 14 lira 55 kuruşluk fark oluştu YÖK Başkanı'ndan sınavsız üniversite açıklaması Erdoğan'dan KDV indirimi açıklaması: ''Şiddetli ceza uygulayacağız'' Bilim Kurulu Üyesi Turan: ''Virüs değişiyor, tekrarlayan aşılamalar gerekebilir'' Üniversiteliler TOGG'a rakip oldu: 8 ayda elektrikli araç ürettiler Gaziantep'te eylem hazırlığındaki 8 PKK'lı yakalandı Bilim Kurulu üyesi Özlü ''virüsün geleceğini'' açıkladı