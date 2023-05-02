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Korkunç kaza! Tam 72 araç birbirine girdi

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ABD’nin Illinois eyaletinde kum fırtınasından dolayı 72 araç zincirleme kaza yaptı. Eyalet polisi, kazada 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve 37 kişinin yaralandığını duyurdu.

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