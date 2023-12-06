Anasayfa Video Galeriler Gündem Korkunç kaza! Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 17 ölü var Korkunç kaza! Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 17 ölü var 06 Aralık 2023 Çarşamba Saat: 14:00 Güncelleme: 06 Aralık 2023 Çarşamba 14:00 Filipinler’in Antique bölgesinde bir yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 17 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65705456ed3f46574c0f7e93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Polis engel olamadı, boğazını kesti Beşiktaş ve Milli Takım'ın yıldızına trafikte saldırı Karadeniz fındığı tehlikede! ''Kahverengi kokarca'' bahçeleri istila etti Sapık patrondan liseli kıza seri taciz: ''Her gün istismara uğradım'' Site içinde tarım! Traktörüyle ekiyor, biçiyor, satıyor! Kasklı saldırgan markette dehşet saçtı Mesut Yar SözcüTV'ye veda etti, belediye başkanı aday adayı oldu Tunceli kara gömüldü, yollar kapandı Türkiye'nin çöpe attığı sarı altın: Kendisi 30 kuruş, kabuğu 17 TL