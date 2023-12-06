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  4. Korkunç kaza! Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 17 ölü var

Korkunç kaza! Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 17 ölü var

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Filipinler’in Antique bölgesinde bir yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 17 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

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