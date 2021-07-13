  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Korkunç olay: 8 yaşındaki çocuk herkesin gözü önünde boğuldu

Korkunç olay: 8 yaşındaki çocuk herkesin gözü önünde boğuldu

Manisa’da özel bir yüzme havuzuna giren 8 yaşındaki bir çocuk boğulurken, hastaneye kaldırılan çocuğun beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Camide skandal görüntüler! Çocuğu yerden yere vurdu
Villasının önüne iskele yaptıran Şahan Gökbakar'a kötü haber
Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün canlı yayını olay oldu
İstanbul'da Asya Kaplan Sivrisineği alarmı: En tehlikeli virüslerden birini taşıyor
İmamoğlu ''Olimpizm Hareketi''ni başlattı
Telefonunu vermeyince defalarca bıçakladı
Yer: Antalya... Su seviyesi yükselince adacıkta mahsur kaldılar
Dünyanın en eskisi... Kırıkkale'de heyecanlandıran keşif
Devletten böyle çalmışlar! 30 ilde 'kaçak vergi' operasyonu