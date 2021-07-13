Anasayfa Video Galeriler Gündem Korkunç olay: 8 yaşındaki çocuk herkesin gözü önünde boğuldu Korkunç olay: 8 yaşındaki çocuk herkesin gözü önünde boğuldu 13 Temmuz 2021 Salı Saat: 21:50 Manisa’da özel bir yüzme havuzuna giren 8 yaşındaki bir çocuk boğulurken, hastaneye kaldırılan çocuğun beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60ede06f373ffd6f9c61cf63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Camide skandal görüntüler! Çocuğu yerden yere vurdu Villasının önüne iskele yaptıran Şahan Gökbakar'a kötü haber Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün canlı yayını olay oldu İstanbul'da Asya Kaplan Sivrisineği alarmı: En tehlikeli virüslerden birini taşıyor İmamoğlu ''Olimpizm Hareketi''ni başlattı Telefonunu vermeyince defalarca bıçakladı Yer: Antalya... Su seviyesi yükselince adacıkta mahsur kaldılar Dünyanın en eskisi... Kırıkkale'de heyecanlandıran keşif Devletten böyle çalmışlar! 30 ilde 'kaçak vergi' operasyonu