  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 20 Ekim 2020 19:40

Korkunç olay! Annesine kurşun yağdırdı

Video Galeri
15 yıldır komadaki uyuyan prensin ilk kez parmaklarını oynattığı video viral oldu
15 yıldır komadaki uyuyan prensin ilk kez parmaklarını oynattığı video viral oldu
Video Galeri
O ülkede askerlik kadınlara zorunlu hale getirildi!
O ülkede askerlik kadınlara zorunlu hale getirildi!
Video Galeri
Bakan Akar'dan Yunanistan'a bir çağrı daha!
Bakan Akar'dan Yunanistan'a bir çağrı daha!
Video Galeri
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çok sert yanıt
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çok sert yanıt
Video Galeri
Lavabo açıcı genç kadını bu hale getirdi! 1,5 milyon lira tazminat istiyor
Lavabo açıcı genç kadını bu hale getirdi! 1,5 milyon lira tazminat istiyor
Video Galeri
Tunce Nehri'nde sular çekildi, rezalet ortaya çıktı
Tunce Nehri'nde sular çekildi, rezalet ortaya çıktı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM