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  4. Korkunç olay! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Korkunç olay! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Sivas'ın Zara ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Burhan A., tartıştığı babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü.

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