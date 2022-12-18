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Korkunç olay! Genç kız, babasını uykusunda öldürdü

Çanakkale'de 17 yaşındaki genç kız, babasını uykusunda bıçaklayarak öldürdü. Genç kız, polis tarafından gözaltına alındı.

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