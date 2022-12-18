Anasayfa Video Galeriler Gündem Korkunç olay! Genç kız, babasını uykusunda öldürdü Korkunç olay! Genç kız, babasını uykusunda öldürdü 18 Aralık 2022 Pazar Saat: 15:45 Çanakkale'de 17 yaşındaki genç kız, babasını uykusunda bıçaklayarak öldürdü. Genç kız, polis tarafından gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/639f0b5fb7f4e579882db0fb" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Camide nikah tartışma yarattı! Pasta kesip, hediye dağıttılar Taksiciler Odası Başkanı sahaya indi, denetim yaptı Paraşütçü metrelerce yükseklikten yere çakıldı! O anlar kamerada Burası İstanbul... ''Kırmızı Mektep'' ana baba gününe döndü Dünya diken üstünde! Rusya ''yenilmez'' silahıyla gövde gösterisi yaptı Özel Harekat İstanbul'da sahaya indi! Nefes kesen anlar Antalya'da kışın ortasında yaz yaşanıyor! Soluğu denizde aldılar Yunan jetlerinden küstah taciz! Savaşan şahinlerimiz peş peşe havalandı! Başkentte karpostallık manzaralar oluşturan sis, havadan görüntülendi