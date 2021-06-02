Anasayfa Video Galeriler Gündem Korkunç olay: Kazada ayağı koptu, kimse gerçeği söyleyemedi Korkunç olay: Kazada ayağı koptu, kimse gerçeği söyleyemedi 02 Haziran 2021 Çarşamba Saat: 17:11 Gaziantep’in Nizip ilçesinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet üzerinde yolcu olarak bulunan gencin ayağı koptu Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60b791882798695a766c4c33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Spikerliği bıraktı hayvancılığa başladı! Kenan Sofuoğlu: ''Erdoğan rica etti, beceremedim'' Ahmet Nur Çebi'den Abdullah Avcı'ya mesaj Marmara Denizi için kötü haber geldi Uludağ'da haziran ayında kar sürprizi Dünya bu görüntüleri konuşuyor: Köpeğine saldıran ayıya dersini böyle verdi Metrobüste tekme tokat kavga yolcu kamerasında Mahkemede kan donduran intihar girişimi kamerada Otoyolda ''fuhuş''lu gasp oyunu kamerada