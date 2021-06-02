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  4. Korkunç olay: Kazada ayağı koptu, kimse gerçeği söyleyemedi

Korkunç olay: Kazada ayağı koptu, kimse gerçeği söyleyemedi

Gaziantep’in Nizip ilçesinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet üzerinde yolcu olarak bulunan gencin ayağı koptu

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