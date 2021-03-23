Anasayfa Video Galeriler Gündem Korkunç olay! Patronu tarafından cinsel saldırıya uğradı Korkunç olay! Patronu tarafından cinsel saldırıya uğradı 23 Mart 2021 Salı Saat: 17:51 Mersin'de H.C. (22) adlı genç kız, iş yerinde patronu tarafından cinsel saldırıya uğradı. H.C., yaşadığı dehşeti böyle anlattı... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/605a0059df06ef404b0da813" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kabinede kaç bakan değişecek? İşte son kulis bilgileri... Karakolda dehşet! Polisin gözü önünde yüzüne kalem sapladı Eş katili kocaya skandal tezahürat: ''Adamsın, adam, adamın kralısın!'' Vakıflar Genel Müdürü'nden İmamoğlu’na 'Gezi Parkı' cevabı İstanbul'da esir kampı gibi site! Yasaklar, cezalar, tehditler... HDP'li Gergerlioğlu, AYM'ye başvurdu Galataport'un son hali görüntülendi Bakan Soylu: ''Türkiye istediği sözleşmeden çıkar'' Akşener'den Erdoğan'a : ''Mesele fırıldak siyaset anlayışıdır''