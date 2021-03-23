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Korkunç olay! Patronu tarafından cinsel saldırıya uğradı

Mersin'de H.C. (22) adlı genç kız, iş yerinde patronu tarafından cinsel saldırıya uğradı. H.C., yaşadığı dehşeti böyle anlattı...

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