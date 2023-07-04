Anasayfa Video Galeriler Gündem Korkunç ölüm: Buz Mağarası'nda öldü Korkunç ölüm: Buz Mağarası'nda öldü 04 Temmuz 2023 Salı Saat: 07:40 Güncelleme: 04 Temmuz 2023 Salı 07:40 Bayburt'un Helva köyünde Buz Mağarası'na düşen bir kişi hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64a3a2b6eed26d4024466a13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da orman yangını Tanju Özcan'ın Ankara'ya yürüyüşü başladı Turizm başkentinde korkunç görüntüler! Yüzüne topa vurur gibi vurdu Ölmedi bayıldı... Nefesi kesilen horoz sosyal medyada gündem oldu Uzmanlardan sahte güneş gözlüğü uyarısı ''Kamera tokatçısı'' hırsızlar ''taciz var'' deyip kaçtı İsrail, Batı Şeria'yı vurdu: 4 ölü, 27 yaralı Trabzon'da patlama: 1 kişi hayatını kaybetti Film gibi operasyon! Uyuşturucu baronunun sağ kolu ''Kara Mamba'' yakalandı