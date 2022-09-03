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Korkutan anlar... İzel Çelik Ercan 30 yıl sonra konser verdi

30 yıl aradan sonra yeniden bir araya gelen İzel Çelik Ercan'ın Fethiye'deki konserinde korkutan anlar yaşandı.

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