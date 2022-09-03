Anasayfa Video Galeriler Gündem Korkutan anlar... İzel Çelik Ercan 30 yıl sonra konser verdi Korkutan anlar... İzel Çelik Ercan 30 yıl sonra konser verdi 03 Eylül 2022 Cumartesi Saat: 17:00 30 yıl aradan sonra yeniden bir araya gelen İzel Çelik Ercan'ın Fethiye'deki konserinde korkutan anlar yaşandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63135df4965406733436a533" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da skandal görüntüler: Galericiler polis dövdü Ebru Baki: İki kahveye ödediğim paraya inanamadım Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na KHK yanıtı verip, Ahmet Şık'ı ''terörist'' ilan etti Karadeniz 2 genci yuttu! e-Devlet'ten isim değiştirmek isteyenler dikkat! Hukukçular uyardı Av yasağı kalktı; fiyatlar yarı yarıya düştü TFF binasına silahlı saldırının izleri böyle görüntülendi Alanya'da 5 yıldızlı otelde korkutan yangın Türkiye'nin konuştuğu sahte doktor hastane hastane gezmiş!