Anasayfa Video Galeriler Gündem Korkutan bu yer yarıkları, Türkiye'de görüntülendi Korkutan bu yer yarıkları, Türkiye'de görüntülendi 15 Nisan 2024 Pazartesi Saat: 12:50 Konya Havzası'ndaki yer altı sularının çekilip toprağın göçmesiyle oluşan obrukların yanı sıra ovada yüzey yarıkları da görüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/661cf873d85e0de68a0a76a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erzurum Şeker Fabrikası'nda yangın paniği Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar: Soruyu bilemedi, stüdyoyu terk etti Bu da kırmızı altın: Bir avuç safranla, gram altının fiyatı eşitlendi Türkiye'nin en nostaljik kafesine ziyaretçi akını Emekli promosyonunda büyük vurgun İki gezi teknesi kafa kafaya çarpıştı; o anlar kamerada Sadece 10 gün canlı kalabiliyor, koparmanın cezası 387 bin TL Üçü birden zıplamaya başladı: ''Bizi cin çarptı'' Taş Kağıt Makas dizisine sürpriz konuk