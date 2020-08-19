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  3. 19 Ağustos 2020 16:25

Korkutan değişim! O ilde koronavirüs haritası kırmızıya döndü

Video Galeri
Yaşlı kadının tahlihsiz ölümü kamerada
Yaşlı kadının tahlihsiz ölümü kamerada
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Bergüzar Korel gözyaşları içinde Bakan Koca’dan yardım istedi
Bergüzar Korel gözyaşları içinde Bakan Koca’dan yardım istedi
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Prof. Dr. Ceyhan: Ortak makyaj malzemesi, virüsü 4-5 saatte bulaştırabilir
Prof. Dr. Ceyhan: Ortak makyaj malzemesi, virüsü 4-5 saatte bulaştırabilir
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İstanbul'da DHKP-C operasyonu
İstanbul'da DHKP-C operasyonu
Video Galeri
Seyir halindeki otobüste maske kavgası kamerada
Seyir halindeki otobüste maske kavgası kamerada
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Polisler, İBB'nin Kanal İstanbul afişlerini söktü!
Polisler, İBB'nin Kanal İstanbul afişlerini söktü!
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