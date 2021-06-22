Anasayfa Video Galeriler Gündem Korkutan depremin sesi ortaya çıktı Korkutan depremin sesi ortaya çıktı 22 Haziran 2021 Salı Saat: 10:55 Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında gece saat 01.14'te 5,3. büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem anında kaydedilen sinyal sesi ise ürküttü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60d1977bc7a6f0248a69da33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kız arkadaşıyla yürürken dehşeti yaşadı Ölmeden önce bıraktığı not kahretti Turizm kenti Antalya'ya Rus turist akını başladı 40 ilde FETÖ operasyonu: 132 gözaltı kararı Erdoğan açıkladı: 1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma yasakları kaldırıldı Uğur Dündar'dan Yılmaz Özdil'e çok sert sözler Tarihi Galata Kulesi'nde intihar girişimi Yer: Diyarbakır... Tartıştığı kişi silah çekince 7'inci kattan atladı Kartal depremi sonrası korkutan sözler: ''50 bin bina çökebilir''