  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Korkutan depremin sesi ortaya çıktı

Korkutan depremin sesi ortaya çıktı

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında gece saat 01.14'te 5,3. büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem anında kaydedilen sinyal sesi ise ürküttü.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Kız arkadaşıyla yürürken dehşeti yaşadı
Ölmeden önce bıraktığı not kahretti
Turizm kenti Antalya'ya Rus turist akını başladı
40 ilde FETÖ operasyonu: 132 gözaltı kararı
Erdoğan açıkladı: 1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma yasakları kaldırıldı
Uğur Dündar'dan Yılmaz Özdil'e çok sert sözler
Tarihi Galata Kulesi'nde intihar girişimi
Yer: Diyarbakır... Tartıştığı kişi silah çekince 7'inci kattan atladı
Kartal depremi sonrası korkutan sözler: ''50 bin bina çökebilir''