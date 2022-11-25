Anasayfa Video Galeriler Gündem Korkutan gerçek gözler önüne serildi: Kuruyoruz! Korkutan gerçek gözler önüne serildi: Kuruyoruz! 25 Kasım 2022 Cuma Saat: 12:55 Yağışların azalması ve su kullanımının artmasıyla birlikte dünya gündeminde kuraklık da yer almaya başladı. Görüntüler korkutucu boyuta ulaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63809119fe9d301f94432ac7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da ''Muhteşem Cuma'' çılgınlığı! Edirne'de ciğere zam yapan esnaf yandı! İstanbul'da gündüz geceye döndü! Kara bulutlar şehrin üzerini kapladı Efsane geri döndü: Behzat Ç. dizisinin fragmanı yayınlandı Katar'da Zeynep Bastık fırtınası Erdoğan: Ekonomi modelimizin müspet etkilerini görüyoruz Öğretmenler gününde bir öğretmene Türkiye'yi utandıracak hediye Komşudan Türkiye'ye ''Black Friday'' akını! Otellerde yer kalmadı ''Akşener’i gözaltına alın'' talimatı iddiası gündeme bomba gibi düştü