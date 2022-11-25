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Korkutan gerçek gözler önüne serildi: Kuruyoruz!

Yağışların azalması ve su kullanımının artmasıyla birlikte dünya gündeminde kuraklık da yer almaya başladı. Görüntüler korkutucu boyuta ulaştı.

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