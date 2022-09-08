Anasayfa Video Galeriler Gündem Korkutan görüntüler: Onlarca timsah kıyıya çıktı Korkutan görüntüler: Onlarca timsah kıyıya çıktı 08 Eylül 2022 Perşembe Saat: 22:55 Brezilya'nın Pantanal bölgesinde çekilen timsahların kıyıya çıktı görüntüler sosyal medyada hızla viral oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/631a48a4af21221f3c6113c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da ilginç hırsızlık: Piknik tüplerini çaldılar Türkiye'nin ünlü karikatüristi baba mesleğine döndü Galatasaray'ın bir transferi daha İstanbul'da Merve Boluğur'un takipçisine ''bekaret kemerli'' yanıtı olay oldu Hem çalmış hem de ''eşek gibi çalışıyorum'' diye paylaşmış TEM'de TIR devrildi, Edirne yönü kapandı PKK'lı Suriyeli terörist İstanbul'da yakalandı Trafikte yol verme kavgası: 2 ölü, 3 yaralı! Konserde ''taciz'' kavgası! Tekme ve yumruklar havada uçuştu