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Korkutan görüntüler: Onlarca timsah kıyıya çıktı

Brezilya'nın Pantanal bölgesinde çekilen timsahların kıyıya çıktı görüntüler sosyal medyada hızla viral oldu.

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