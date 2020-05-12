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  3. 12 Mayıs 2020 08:15

Korkutan uyarı: ''400 bin koronavirüs hastası aramızda!''

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüsle ilgili gevşetilen tedbirler hakkında paylaşım yaparak 400 bin koronavirüs hastasının aramızda dolaştığını söyledi.

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