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  3. 07 Mayıs 2017 21:20

Kornadan korkan kadın yere kapaklandı

Sürücünün korkuttuğu kadın kendini yerde buldu.

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Aziz Yıldırım'dan ilk açıklama
Aziz Yıldırım'dan ilk açıklama
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Işık Eyigüngör Aziz Yıldırım'dan şikayetçi oldu
Işık Eyigüngör Aziz Yıldırım'dan şikayetçi oldu
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Teröristler iş makinesi yaktı
Teröristler iş makinesi yaktı
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Işık Eyigüngör konuştu!..Türk sporu için kara bir gündür
Işık Eyigüngör konuştu!..Türk sporu için kara bir gündür
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Koşamayanlar için koştular
Koşamayanlar için koştular
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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gülün babası hayatını kaybetti
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gülün babası hayatını kaybetti