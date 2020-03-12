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  3. 12 Mart 2020 18:20

Korona açıklaması yaparken öksürük krizine girdi

Çin'de başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hızlı yayılmaya devam ediyor.ç Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in koronavirüs hakkında konuşurken öksürük krizine girmesi dikkat çekti.

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