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  3. 29 Nisan 2020 15:00

Korona günlerinde köyde survivor

Artvin’de köyde yaşayan vatandaşlar, korona virüs salgını nedeniyle sıkılınca köyün ortasında survivor parkuru kurarak hem yarıştı hem eğlendiler.

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