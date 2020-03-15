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  3. 15 Mart 2020 18:10

Korona korkusu nedeniyle AVM'ler boş kaldı

Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de görülen koronavirüsü, alışveriş merkezlerini vurdu. Hafta sonu tıklım tıklım dolan AVM'ler boş kaldı.

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