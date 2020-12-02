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  3. 02 Aralık 2020 21:45

Korona tedbirlerine hiçe sayıp bağ evinde eğlence düzenlediler!

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Bacakları kesilmiş halde bulunmuştu! Pamuk'a işkence edenlerle ilgili karar
Bacakları kesilmiş halde bulunmuştu! Pamuk'a işkence edenlerle ilgili karar
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Emsal niteliğinde karar! Araçtaki dolu hasarını tespit etmeyen ekspertize ceza
Emsal niteliğinde karar! Araçtaki dolu hasarını tespit etmeyen ekspertize ceza
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Kastamonu Belediye Başkanından korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı
Kastamonu Belediye Başkanından korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı
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Koronavirüs kapalı alanda nasıl yayılıyor? İşte o görüntüler
Koronavirüs kapalı alanda nasıl yayılıyor? İşte o görüntüler
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Van'da ilginç görüntüler! Çığlık çığlığa kendini yerlere attı
Van'da ilginç görüntüler! Çığlık çığlığa kendini yerlere attı
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Muhittin Böcek'i kurtaran doktor tedavi sürecini anlattı
Muhittin Böcek'i kurtaran doktor tedavi sürecini anlattı
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