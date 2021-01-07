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  3. 07 Ocak 2021 14:10

''Korona testi yapacağız'' yalanıyla gasp ettiler!

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 2 kişi, 'corona virüsü testi' yapacakları yalanıyla girdikleri evde Yahya (73) ve Nevin Gökkaya (67) çiftini darbedip, kadının cep telefonunu alarak kaçtı.

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