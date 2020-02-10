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  3. 10 Şubat 2020 17:10

''Korona virüsü'' şakası pahalıya patladı! Gözaltına alındı

Rusya’da metroda, maskeli bir genç yere düşerek titremeye başladı. Yolcuların korkuyla gençten uzaklaştığı görüldü. Daha sonra gencin sosyal medyada paylaşmak için 'koronavirüs' şakası yaptığı anlaşılınca, Rus polisi genci gözaltına aldı.

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