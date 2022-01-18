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  4. Koronavirüs aşısı olan çok sayıda kişi isyan ediyordu: Uzman isim sebebini açıkladı

Koronavirüs aşısı olan çok sayıda kişi isyan ediyordu: Uzman isim sebebini açıkladı

Koronavirüs vaka sayılarının Omicron varyantı ile birlikte pik yaptığı şu dönemde aşılarla ilgili şikayetlerin kaynağı belli oldu.

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