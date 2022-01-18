Anasayfa Video Galeriler Gündem Koronavirüs aşısı olan çok sayıda kişi isyan ediyordu: Uzman isim sebebini açıkladı Koronavirüs aşısı olan çok sayıda kişi isyan ediyordu: Uzman isim sebebini açıkladı 18 Ocak 2022 Salı Saat: 22:36 Koronavirüs vaka sayılarının Omicron varyantı ile birlikte pik yaptığı şu dönemde aşılarla ilgili şikayetlerin kaynağı belli oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61e716c9438664185f349f43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Meğer bedava bal, sirkeden tatlı değilmiş! Genç kadın hastanelik oldu Velilerden ''kalıcı yaz saati uygulaması kaldırılsın'' eylemi İmamoğlu: ''Bana ders vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım'' İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon İstanbul'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var Böylesi ancak Türkiye'de olurdu! 86 yıllık koca köprüyü çaldılar! İstanbul Büyükşehir Belediyesi yerli ve milli tekne üretiyor PCR testi kuralı bu yüzden mi değişti ? ABD'deki Türk uzmandan dikkat çeken açıklama Türkiye'nin en soğuk ili dondu!