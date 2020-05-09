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  3. 09 Mayıs 2020 23:05

Koronavirüs hastalarının bulunduğu hastanede yangın paniği

Rusya'nın başkenti Moskova'nın kuzeyinde bulunan bir hastanede yangın çıktı. Hastanede corona virüsü kaynaklı vakaların bulunduğu belirtilirken, yangında en az 1 kişinin öldüğü açıklandı.

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