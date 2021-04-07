Anasayfa Video Galeriler Gündem Koronavirüs ilacı, o hastalığın tedavisinde sonuç verdi Koronavirüs ilacı, o hastalığın tedavisinde sonuç verdi 07 Nisan 2021 Çarşamba Saat: 17:00 Koronavirüs pandemisi için kullanılan ilaç, tesadüfen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının tedavisinde sonuç verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/606dbb1ba2d3a21cea0b21f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Konya'da gösteri uçağı düştü! Pilot şehit oldu Konya'da gösteri uçağı düştü! Pilot şehit oldu Erdoğan Kanal İstanbul'da tarihi verdi: 'Temelini atıyoruz! Sprey aşıyla ilgili sevindiren haber Lise öğrencisi Songül 9 gündür kayıp Güzellik yarışmasında taç krizi! Canlı yayında korkutan açıklama: ''10 yaşındaki çocuklara da sıçradı'' Teksas değil İstanbul! Döner bıçaklı, silahlı dehşet! Yine kapkaççı dehşeti! Metrelerce yerde sürükledi