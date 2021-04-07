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Koronavirüs ilacı, o hastalığın tedavisinde sonuç verdi

Koronavirüs pandemisi için kullanılan ilaç, tesadüfen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının tedavisinde sonuç verdi.

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