Koronavirüs kabusu oldu: ''10 aydır her şey dışkı ve çürük et gibi kokuyor''

ABD'li genç kadın kendisine 10 ay önce korona teşhisi konulduğunu ancak, o gün bugündür cehennemi yaşadığını, artık her şey çürük et ve dışkı gibi kokuyor" diyerek anlattı.

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