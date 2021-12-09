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  4. Koronavirüs kabusu oldu: ''10 aydır her şey dışkı ve çürük et gibi kokuyor''

Koronavirüs kabusu oldu: ''10 aydır her şey dışkı ve çürük et gibi kokuyor''

ABD'li genç kadın kendisine 10 ay önce korona teşhisi konulduğunu ancak, o gün bugündür cehennemi yaşadığını, artık her şey çürük et ve dışkı gibi kokuyor" diyerek anlattı.

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