Anasayfa Video Galeriler Gündem Koronavirüs kabusu oldu: ''10 aydır her şey dışkı ve çürük et gibi kokuyor'' Koronavirüs kabusu oldu: ''10 aydır her şey dışkı ve çürük et gibi kokuyor'' 09 Aralık 2021 Perşembe Saat: 10:21 ABD'li genç kadın kendisine 10 ay önce korona teşhisi konulduğunu ancak, o gün bugündür cehennemi yaşadığını, artık her şey çürük et ve dışkı gibi kokuyor" diyerek anlattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61b1ae63a47241774d0cbd83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sadece birkaç saniye sürdü... İnanılmaz hırsızlık anı kamerada! Sadakatsiz'de Asya, eski eşi ve oğluna böyle yakalandı Burası İstanbul! Sokak ortasında vahşet kamerada Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Millettimizden sabırlı olmasını istiyorum'' 5 katlı otelde yangın paniği Meclis bir kez daha karıştı! Bakan Soylu çılgına döndü İzmir'de büyük panik! Gece yarısı 88 daire boşaltıldı ! Pelin Öztekin'den oryantal şov Dehşete düşüren görüntüler: Yanlışlıkla öldürülmüş...