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  3. 27 Şubat 2020 15:15

Koronavirüs karantinasından ilk görüntüler geldi

Çin ve dünyayı kasıp kavuran Koronavirüs nedeniyle vaka sayısı artıyor. Erzurum'da bulunan ve karantina altına alınan bazı hastanelerden ilk görüntüler geldi.

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Corona virüse rağmen fenalaşan adama suni teneffüs yapan doktor
Corona virüse rağmen fenalaşan adama suni teneffüs yapan doktor
Video Galeri
İran'da koronavirüse karşı ilginç önlem
İran'da koronavirüse karşı ilginç önlem
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Çanakkale'de fırtına ! Feribot karaya oturdu
Çanakkale'de fırtına ! Feribot karaya oturdu
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Metro istasyonundaki sapık kamerada !
Metro istasyonundaki sapık kamerada !
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AK Parti'den İdlib mesajı: ''Hazırlıklar tamamlandı''
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Patronunun işçisini döverek öldürdüğü anlar kamerada
Patronunun işçisini döverek öldürdüğü anlar kamerada
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