Anasayfa Video Galeriler Gündem Koronavirüs nedeniyle bir gözünü kaybetti! Koronavirüs nedeniyle bir gözünü kaybetti! 09 Mart 2021 Salı Saat: 16:55 Kahramanmaraş'ta koronavirüse yakalanan 52 yaşındaki Metin Çuhadar, virüse bağlı olarak göz damarlarında tıkanıklık oluşması nedeniyle görme yetisini kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60477e5924334c18392d4833" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Uzman isim açıkladı: Vakalar bir ayda yüzde 63 neden arttı? Almanya'da Türk spikere linç kampanyası Makas atan sürücüyü evire çevire dövdüler! Sıcak hava balonunda ölüm kalım anları kamerada! Hırsızlık şüphelisi 2 kadın marketi birbirine kattı Malili eski futbolcu Coulibaly'den olay açıklama Ümitcan Uygun'un arkadaşı canlı yayında genç kızı dövdü Hayvanat bahçesinde kan aktı: 2 ölü Belediye Başkanı'nın koltuğuna haciz