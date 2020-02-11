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  3. 11 Şubat 2020 12:00

Koronavirüs salgınında ölü sayısı 1000'i aştı

Çin'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 108 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 1017'ye, salgından etkilenenlerin sayısı 42 bin 638'e yükseldi.

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