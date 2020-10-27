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  3. 27 Ekim 2020 11:40

Koronavirüs semptomlarında mevsim etkisi

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüs semptomlarının mevsimsel değişikliğine dikkat çekti.

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