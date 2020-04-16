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  3. 16 Nisan 2020 17:10

Koronavirüs tedbirlerini ''aylaklar'' mı bozuyor ?

Şirinevler'de koronavirüse rağmen caddedeki yoğunluk dikkat çekerken, caddede insanların maskesiz dolaştığı, hatta birbirlerine sarıldıkları bile görüldü.

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Ölümden dönen doktordan koronavirüs açıklaması !
Ölümden dönen doktordan koronavirüs açıklaması !
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27 inşaat işçisi karantinaya alındı
27 inşaat işçisi karantinaya alındı
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İstanbul'a giden ara yollar böyle kapatıldı
İstanbul'a giden ara yollar böyle kapatıldı
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Koronavirüsü yenen profesör, ''immün plazma'' bağışçısı oldu
Koronavirüsü yenen profesör, ''immün plazma'' bağışçısı oldu
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Belediyenin hayvan barınağında korkunç görüntüler!
Belediyenin hayvan barınağında korkunç görüntüler!
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Sokağa çıkma yasağı genelgesine yeni maddeler ekleniyor
Sokağa çıkma yasağı genelgesine yeni maddeler ekleniyor
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