SON DAKİKA
BİR İLİMİZDE DAHA KORONAVİRÜS ALARMI!
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 11 Mart 2020 10:25

Koronavirüs vakasının ardından İstanbul'da dikkat çeken görüntüler

Sağlık Bakanı Koca'nın Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıklamasının ardından vatandaşlar maske takmaya başladı.

Video Galeri
Bir ilimizde daha koronavirüs alarmı!
Bir ilimizde daha koronavirüs alarmı!
Video Galeri
CNN Türk spikeri ağzından kaçırdı! Koronavirüslü vatandaş İstanbul'da
CNN Türk spikeri ağzından kaçırdı! Koronavirüslü vatandaş İstanbul'da
Video Galeri
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası! Bakan açıkladı
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası! Bakan açıkladı
Video Galeri
TELE 1 ekranlarında tutuklu gazeteciler için protesto
TELE 1 ekranlarında tutuklu gazeteciler için protesto
Video Galeri
Gökçek'in Arınç'a bakışı sosyal medyanın gündeminde
Gökçek'in Arınç'a bakışı sosyal medyanın gündeminde
Video Galeri
''Bitcoin Safiye'' serbest!
''Bitcoin Safiye'' serbest!
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM