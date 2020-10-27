  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 27 Ekim 2020 17:55

Koronavirüs yüzünden ten rengi değişen doktor normale döndü

Koronavirüs nedeniyle ten rengi koyulaşan Çinli doktor Yi Fan'ın ten rengi normale döndü. Ten rengi değişen ve 4 ay tedavi gören Ürolog Hu Weifeng ise hayatını kaybetmişti.

Video Galeri
Meclis'te kürsüye çıkarak, bıçakla kolunu kesti!
Meclis'te kürsüye çıkarak, bıçakla kolunu kesti!
Video Galeri
İskenderun'da orman yangını; Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı
İskenderun'da orman yangını; Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı
Video Galeri
Azerbaycan, Dağlık Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Harutyunyan’ı böyle vurdu
Azerbaycan, Dağlık Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Harutyunyan’ı böyle vurdu
Video Galeri
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Yarınki toplantıda yeni önlemler alınabilir
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Yarınki toplantıda yeni önlemler alınabilir
Video Galeri
Paylaştığı videoda cinsel organı görünen Nusret'e tepki yağdı
Paylaştığı videoda cinsel organı görünen Nusret'e tepki yağdı
Video Galeri
Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu ilk 10 gün ücretsiz
Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu ilk 10 gün ücretsiz
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM