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  3. 17 Haziran 2020 13:10

Koronavirüse aldırış etmediler, düğün yapıp eğlendiler

Sağlık Bakanlığı'nın yeni normal dönemdeki düğünlere dair yayınladığı genelgenin dikkate alınmadığı İstanbul Arnavutköy'deki bir düğünde kaydedilen görüntülerle bir kez daha ortaya çıktı.

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