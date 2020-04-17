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TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN CAN KAYBI 1769'A YÜKSELDİ
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  3. 17 Nisan 2020 17:25

Koronavirüse karşı ayaklarını yerden kesti

Tekirdağ'da bir vatandaş, "Virüs ayakkabıdan bulaşıyor, havada olmamız gerek" dedi, pazara koltuk değnekleriyle gitti.

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Maltepe'de semtlerde maske ve eldivenler belediyeden
Maltepe'de semtlerde maske ve eldivenler belediyeden
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Bilim Kurulu üyesi Azap'tan ''koronavirüs ilacı'' açıklaması
Bilim Kurulu üyesi Azap'tan ''koronavirüs ilacı'' açıklaması
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Koronavirüsü yenen kişi kutlamak için havaya edilen ateş sonucu öldü
Koronavirüsü yenen kişi kutlamak için havaya edilen ateş sonucu öldü
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