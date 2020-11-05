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TÜRKİYE'DE YERLİ AŞI İLK KEZ BİR GÖNÜLLÜYE DENENDİ!
TÜRKİYE'DE YERLİ AŞI İLK KEZ BİR GÖNÜLLÜYE DENENDİ!
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  3. 05 Kasım 2020 12:20

Koronavirüse karşı hepsi kapıya kilidi vurdu!

Bursa'da 10 köy muhtarı ve köylüler, ortak karar alarak, köylerindeki kahveleri "korona virüs yayılmasın" diye kapattı.

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Depremde mahsur kalan vatandaşların ses kayıtları ortaya çıktı
Depremde mahsur kalan vatandaşların ses kayıtları ortaya çıktı
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İstanbul'da sabah saatlerinde yağmur etkili oldu
İstanbul'da sabah saatlerinde yağmur etkili oldu
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İstanbul'da korku apartmanı: Beton kum gibi dökülüyor!
İstanbul'da korku apartmanı: Beton kum gibi dökülüyor!
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16 yaşındaki genç, evlerinin önünde tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdü
16 yaşındaki genç, evlerinin önünde tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdü
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İzmir'de evleri zarar gören depremzedeler taşınıyor
İzmir'de evleri zarar gören depremzedeler taşınıyor
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İzmir depreminde flaş gelişme! Müteahhitlerin ifadesi ortaya çıktı
İzmir depreminde flaş gelişme! Müteahhitlerin ifadesi ortaya çıktı
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