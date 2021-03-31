  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Koronavirüse yakalanan Hazal Kaya'dan ilk açıklama

Koronavirüse yakalanan Hazal Kaya'dan ilk açıklama

Ünlü oyuncu Hazal Kaya koronavirüse yakalandı. Hazal Kaya'nın başrolünde oynadığı Netflix'in yeni dizisi Pera Palas'ın çekimlerine de ara verildi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Alev topuna dönen otomobilden son anda kurtuldular
Bir Zamanlar Çukurova’da 2 kardeş savaşacak mı, barışacak mı?
Aracı şirketten 3.3 milyon TL'lik kripto para vurgunu!
Aracını kurtarabilmek için canını hiçe saydı
Hırsızı taksi içerisindeki kamera yakalattı
Bakan'ın oğlunun çakarlı gezisi kamerada
İmamoğlu'ndan canlı yayında 81 milyon TL'lik iddia!
İsmail Saymaz ile Sabah yazarı Merve Şebnem Oruç birbirine girdi
Türkiye'ye 2,8 milyon doz BionTech aşısı geldi