Anasayfa Video Galeriler Gündem Koronavirüse yakalanan Hazal Kaya'dan ilk açıklama Koronavirüse yakalanan Hazal Kaya'dan ilk açıklama 31 Mart 2021 Çarşamba Saat: 15:24 Ünlü oyuncu Hazal Kaya koronavirüse yakalandı. Hazal Kaya'nın başrolünde oynadığı Netflix'in yeni dizisi Pera Palas'ın çekimlerine de ara verildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/606469fb03b3b3580f1329b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Alev topuna dönen otomobilden son anda kurtuldular Bir Zamanlar Çukurova’da 2 kardeş savaşacak mı, barışacak mı? Aracı şirketten 3.3 milyon TL'lik kripto para vurgunu! Aracını kurtarabilmek için canını hiçe saydı Hırsızı taksi içerisindeki kamera yakalattı Bakan'ın oğlunun çakarlı gezisi kamerada İmamoğlu'ndan canlı yayında 81 milyon TL'lik iddia! İsmail Saymaz ile Sabah yazarı Merve Şebnem Oruç birbirine girdi Türkiye'ye 2,8 milyon doz BionTech aşısı geldi