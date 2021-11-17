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  4. Koronavirüse yakalanınca babası evden kovdu... Cansız bedeni bulundu!

Koronavirüse yakalanınca babası evden kovdu... Cansız bedeni bulundu!

Adana’da koronavirüse yakalanınca babası tarafından evden kovulan genç, ormanlık alanda intihar etmiş halde bulundu.

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