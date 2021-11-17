Anasayfa Video Galeriler Gündem Koronavirüse yakalanınca babası evden kovdu... Cansız bedeni bulundu! Koronavirüse yakalanınca babası evden kovdu... Cansız bedeni bulundu! 17 Kasım 2021 Çarşamba Saat: 13:21 Adana’da koronavirüse yakalanınca babası tarafından evden kovulan genç, ormanlık alanda intihar etmiş halde bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6194d794a05d987f616ba913" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türk bilim insanları öyle bir şeyden yakıt üretti ki... Antalya'da dev operasyon! 3 adrese etil alkol baskını Yüzlerce öğrenci Edis ve Sefo’nun şarkısıyla coştu Konserde hayranının üzerine tuvaletini yapmıştı... Sessizliğini bozdu! Akşener, kendisine ''Ahlak yoksunu'' diyen Erdoğan'ı yuhalatmadı Define avcıları kazı yaparken dehşeti yaşadı! Topraktan kan fışkırdı Dünyanın en dar sokağı açılıyor Alparslan Büyük Selçuklu'da Fahriye Evcen'in ''uluması'' olay oldu Kılıçdaroğlu'nun esnaf ziyaretinde, esnaf ''kırmızı halımız yok'' deyip yere ceket serdi