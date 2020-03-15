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  3. 15 Mart 2020 18:10

Koronavirüsle boğuşan Fransa sandık başında

Fransa'da yeni tip koronavirüs salgınyla mücadele devam ederken, yerel seçimlerin ilk turu bugün başladı. Seçim merkezlerinde koronavirüs nedeniyle bir dizi önlemler alındı.

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